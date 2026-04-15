Fiumicino apertura straordinaria dell’Anagrafe per la carta d’identità elettronica | date e orari

Il Comune di Fiumicino ha annunciato un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe presso la sede centrale di Piazza Generale C. La decisione riguarda la consegna e il rilascio delle carte d’identità elettroniche, con date e orari ancora da definire. La misura mira a facilitare i cittadini che devono ottenere o rinnovare il documento in tempi più rapidi rispetto agli orari abituali. L’ufficio sarà aperto in giorni specifici, annunciati successivamente.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino ha previsto un’apertura straordinaria dell’ Ufficio Anagrafe della sede centrale di Piazza Generale C.A. dalla Chiesa 80, a Fiumicino, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 13, per il rilascio della carta d’identità elettronica. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai residenti nel Comune di Fiumicino che sono ancora in possesso della carta di identità cartacea, destinata a cessare di essere valida dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul documento. Nel corso di ciascuna delle due giornate potranno essere rilasciate 60 carte d’identità elettroniche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Servizi: apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe per la carta d’identità elettronicaPisa, 13 aprile 2026 – È in programma per tutta la giornata di sabato 18 aprile, dalle 8. Carta di identità elettronica, Muggiò accelera: apertura straordinaria dell’ufficio AnagrafeMuggiò (Monza Brianza), 4 aprile 2026 – Carta di identità elettronica, scatta la corsa contro il tempo: i Comuni della Brianza si attrezzano con open... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Carta identità elettronica, apertura straordinaria uffici anagrafici; Carta d’identità elettronica, aperture straordinarie a Fiumicino; Fiumicino, nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE: ecco quando; Il Dono di Davide: un messaggio di solidarietà e speranza agli studenti di Fiumicino. Carta d’identità elettronica, aperture straordinarie degli uffici anagrafici a Fiumicino: date e orariCarta d’identità elettronica, per il rilascio del documento il Comune di Fiumicino ha programmato nuove aperture straordinarie. Si tratta di una necessità legata alla data del 3 agosto 2026, quando la ... msn.com Buonasera, Cerco casa in affitto lungo termine per assistente di volo a Fiumicino. Grazie mille in anticipo! - facebook.com facebook Ferrovia #FL1 Roma - Fiumicino circolazione ferroviaria tornata regolare in prossimità di Muratella dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco in stazione x.com