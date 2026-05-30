Rimini Wellness il gigante ‘nerd’ Andrea Presti infiamma i fan | Sono io l’unico Mister Olympia italiano

Notizia in breve

Durante Rimini Wellness, evento dedicato al fitness, un atleta ha dichiarato di essere l’unico Mister Olympia italiano. La frase ha attirato l’attenzione tra i presenti. La manifestazione si svolge a Rimini ed è considerata la principale in Italia nel settore del fitness. È alla sua terza giornata e vede partecipanti e pubblico interessati a diverse discipline legate all’attività fisica.