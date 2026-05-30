Rimini Wellness il gigante ‘nerd’ Andrea Presti infiamma i fan | Sono io l’unico Mister Olympia italiano
Durante Rimini Wellness, evento dedicato al fitness, un atleta ha dichiarato di essere l’unico Mister Olympia italiano. La frase ha attirato l’attenzione tra i presenti. La manifestazione si svolge a Rimini ed è considerata la principale in Italia nel settore del fitness. È alla sua terza giornata e vede partecipanti e pubblico interessati a diverse discipline legate all’attività fisica.
Rimini, 30 maggio 2026 – Al Rimini Wellness va in scena il terzo capitolo della Fiera numero uno in Italia sul fitness in tutte le sue declinazioni. Un inizio di weekend che porta tra i padiglioni riminesi tantissime persone e volti noti del mondo dello sport, tra cui spicca Andrea Presti, il Mister Olympia Italiano, orgoglio tricolore e unico atleta nazionale a partecipare alla prestigiosa competizione americana dei pesi massimi. Il bodybuilder partecipa assiduamente all'appuntamento fieristico, accogliendo l'affetto degli appassionati che lo fermano per una foto o una stretta di mano. https:www.ilrestodelcarlino.itriminisportla-fiera-del-wellness-il-ba466761 https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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