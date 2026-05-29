Una folla di fan e fotografi si raduna attorno a Neckzilla, il personaggio noto per il collo eccezionalmente lungo, durante il Rimini Wellness. L’evento si svolge nei padiglioni della fiera, dove il colombiano Rubiel Mosquera si presenta tra applausi e scatti continui. La presenza di Neckzilla attira molte attenzioni, con numerosi selfie tra i visitatori e richieste di foto con il protagonista.

Rimini, 29 maggio 2026 – I padiglioni del Rimini Wellness accolgono oggi uno dei personaggi più imponenti e curiosi del panorama mondiale del fitness: il colombiano Rubiel Mosquera. Tra i vari stand dedicati all'allenamento, la presenza del colosso sudamericano non è passata inosservata, attirando un bel gruppo di appassionati che si è radunato per salutarlo e scattare un selfie o una foto ricordo. Chi è Rubiel Mosquera: dalle prime gare al professionismo. Meglio conosciuto nell'ambiente con il soprannome di Neckzilla, Mosquera è un bodybuilder professionista che milita nella prestigiosa IFBB Pro League, la federazione che ospita il celebre Mr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neckzilla accende il Rimini Wellness, folla di fan e selfie per il colosso dal collo record

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