Rimini torna a sognare la promozione in A | Verona forte ma possiamo vincere anche lì

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Rimini ha vinto la seconda finale consecutiva nella serie Dole, chiudendo con un punteggio di 3-1 contro Cividale. La squadra si prepara ora a una nuova sfida contro Verona, considerata avversaria forte. La promozione in Serie A resta possibile, nonostante la competitività dell’avversario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è tutta la soddisfazione della seconda finale consecutiva nella Dole che chiude sul 3-1 la serie con Cividale. Ultimo atto raggiunto come con Cantù un anno fa, finale questa volta con Verona e in mezzo una Coppa Italia portata a casa nella cornice di un Flaminio ribollente. Il tutto in un’annata piuttosto particolare, con cambio in corsa di entrambi gli stranieri. Avvio con Robinson e Ogden, chiusura con Porter e Alipiev. Eppure Rimini c’è, con Sandro Dell’Agnello timoniere di un gruppo che ha saputo navigare anche in acque tempestose. "Innanzitutto vorrei fare i complimenti, doverosi e sinceri, a Cividale e a Pillastrini – spiega il capoallenatore della Dole –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rimini torna a sognare la promozione in a verona forte ma possiamo vincere anche l236
© Sport.quotidiano.net - Rimini torna a sognare la promozione in A: "Verona forte, ma possiamo vincere anche lì"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ancelotti lancia il Brasile: “Possiamo vincere i Mondiali”. Ma è davvero così?Il tecnico della nazionale brasiliana ha dichiarato che il team ha le capacità per vincere i Mondiali del 2026, in programma da giugno.

Chivu torna sul silenzio dopo il pareggio con l’Atalanta:” Gli errori degli altri non li possiamo controllare”L’allenatore dell’Inter ha commentato il pareggio con l’Atalanta, sottolineando che gli errori degli avversari sono al di fuori del suo controllo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web