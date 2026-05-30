C’è tutta la soddisfazione della seconda finale consecutiva nella Dole che chiude sul 3-1 la serie con Cividale. Ultimo atto raggiunto come con Cantù un anno fa, finale questa volta con Verona e in mezzo una Coppa Italia portata a casa nella cornice di un Flaminio ribollente. Il tutto in un’annata piuttosto particolare, con cambio in corsa di entrambi gli stranieri. Avvio con Robinson e Ogden, chiusura con Porter e Alipiev. Eppure Rimini c’è, con Sandro Dell’Agnello timoniere di un gruppo che ha saputo navigare anche in acque tempestose. "Innanzitutto vorrei fare i complimenti, doverosi e sinceri, a Cividale e a Pillastrini – spiega il capoallenatore della Dole –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini torna a sognare la promozione in A: "Verona forte, ma possiamo vincere anche lì"

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