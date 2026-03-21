L’allenatore dell’Inter ha commentato il pareggio con l’Atalanta, sottolineando che gli errori degli avversari sono al di fuori del suo controllo. In conferenza stampa, ha affrontato la partita e ha parlato delle prossime sfide, senza entrare in dettagli sulle ragioni delle proprie scelte o sulle motivazioni interne alla squadra. Ha evitato di approfondire temi legati alla situazione attuale del club.

L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza per la sfida contro la Fiorentina. I nerazzurri devono mantenere il vantaggio di 9 punti sul Napoli che ieri ha vinto a Cagliari. Inter-Fiorentina, Chivu in conferenza. Che gara servirà? “La squadra arriva bene alla partita e siamo pronti”. Percepite la pressione? “Il calcio è pressione, il campionato è lungo e nell’era dei tre punti tutto è possibile. Noi sappiamo il nostro percorso e conosciamo anche le ambizioni delle altre squadre”. Sembra che all’Inter manchi sempre qualcosa nonostante sia in testa, perché? “Noi non abbiamo mai pensato ai distacchi in classifica, nell’era a tre punti tutto è possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu torna sul silenzio dopo il pareggio con l’Atalanta:” Gli errori degli altri non li possiamo controllare”

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