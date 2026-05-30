In cinque mesi, sono state presentate oltre 500 denunce per truffe a Rimini. Tra le vittime ci sono persone che hanno ricevuto chiamate da falsi carabinieri che annunciavano incidenti e altri che hanno incontrato falsi avvocati che chiedevano denaro per evitare l’arresto di un familiare. Le truffe si sono concentrate soprattutto tramite chiamate telefoniche fraudolente.

C’è il falso carabiniere che telefona annunciando un incidente. C’è il finto avvocato che chiede soldi per evitare l’arresto di un figlio. E poi ancora i messaggi che sembrano arrivare dalla banca, le frodi sentimentali costruite sui social e quelle finanziarie che promettono guadagni facili. Le truffe cambiano volto, linguaggio e tecnologia, ma continuano a fare vittime. Per questo la Procura di Rimini ha organizzato un incontro dedicato alla prevenzione del fenomeno, alla presenza del procuratore Elisabetta Melotti e dei rappresentanti di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia postale. L’obiettivo è stato quello di spiegare ai cittadini come riconoscere i tentativi di raggiro prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini nella morsa dei truffatori. Oltre 500 denunce in cinque mesi

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