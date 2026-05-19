La Brianza nella morsa dei truffatori | oltre 4.700 casi in un anno e la richiesta di un fondo permanente

Nel 2025, nella provincia di Monza e della Brianza, sono stati registrati più di 4.700 casi di truffe, secondo i dati del Viminale pubblicati dal Sole 24 Ore. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e mette in luce una problematica che coinvolge numerosi cittadini. La richiesta di istituire un fondo permanente a tutela delle vittime è stata avanzata dalle autorità locali, mentre si continua a monitorare la situazione per contrastare efficacemente queste attività illegali.

I dati sono impressionanti: nel 2025 (fonte ViminaleSole 24 Ore) nella provincia di Monza e Brianza sono stati registrati oltre 4.700 (per la precisione 4.720) truffe e frodi informatiche. Quasi 13 al giorno. E a cadere nella rete dei malintenzionati sono soprattutto anziani o persone sole. Le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione: in un anno oltre 130 arresti e 700 denunce174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, un anniversario quest'anno celebrato nella basilica di San Vitale, all'interno del museo nazionale...

Nella morsa del traffico in fuga dalla Mi-Meda. I sindaci temono il caosC’è preoccupazione a Cesano Maderno per gli effetti che avranno i cantieri di Pedemontana sulla viabilità locale e in particolare sulla Nazionale dei Giovi. Sono le stesse preoccupazioni dei sindaci ... ilgiorno.it

La Spagna nella morsa del caldo estremo, oltre 100 morti in pochi giorniIl Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause (MoMo) del Paese ha registrato in Spagna almeno 102 persone morte nella prima ondata di caldo estremo che sta tormentando da ... blitzquotidiano.it