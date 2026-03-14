Rincari dei carburanti la Puglia è nella morsa | Niente tagli alle accise

In Puglia, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con il diesel che supera i due euro al litro e la benzina che si aggira tra 1,8 e 1,9 euro. Le autorità hanno annunciato che non ci saranno tagli alle accise, lasciando le tariffe ai livelli attuali. La situazione sta creando difficoltà per cittadini, imprese, autotrasportatori e agricoltori, che si trovano a fronteggiare costi sempre più elevati.

Il costo di diesel (costantemente sopra i due euro al litro) e della benzina (tra 1,8 e 1,9 euro al litro) sta diventando insostenibile per i pugliesi, le imprese, autotrasportatori e agricoltori. Il prezzo del carburante in Puglia resta tra i più alti in Italia, ma ieri ha perso quota l'ipotesi di un taglio sulle accise, secondo quanto emerso al termine dell'incontro della Commissione di allerta rapida al Mimit. La riunione è stata «insoddisfacente» per le associazioni di categoria, così come per i sindacati e per il movimento consumeristico: tutti chiedono al governo di intervenire al più presto. L’escalation di tensioni in Medio Oriente e lo scenario internazionale legato alla crisi in Iran rischiano di avere ripercussioni pesanti anche sull’economia regionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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