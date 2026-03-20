20 03 – Ecco cosa prevede la riforma della giustizia – Londra annuncia un piano per Hormuz c’è anche l’Italia – Mondiali tensione Italia

Il 20 marzo vengono presentate le novità sulla riforma della giustizia, con un focus sul piano di Londra per Hormuz e la partecipazione dell’Italia. Viene illustrato il nuovo sistema con due Csm sorteggiati e un’Alta corte disciplinare, incentrato sulla separazione delle carriere. Nel frattempo, si segnalano tensioni legate ai prossimi Mondiali e le recenti dinamiche della nazionale italiana.

Home > Podcast > 2003 – Ecco cosa prevede la riforma della giustizia – Londra annuncia un piano per Hormuz, c’è anche l’Italia – Mondiali, tensione Italia Guida al Referendum: due Csm sorteggiati e Alta corte disciplinare, ecco cosa prevede la riforma sulla separazione delle carriere. Londra annuncia un piano a 6 per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, c’è anche l’Italia. Teheran minaccia: “Chi interverrà sarà considerato complice dell’aggressore”. Sale l’attesa in casa Azzurri ad una settimana dai playoff mondiali, su Tonali allarme moderato in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord. Gravina: “Serve la spinta del Paese, in America anche a nuoto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 20/03 – Ecco cosa prevede la riforma della giustizia – Londra annuncia un piano per Hormuz, c’è anche l’Italia – Mondiali, tensione Italia Articoli correlati Leggi anche: «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Cosa prevede: nessun coinvolgimento militare Leggi anche: Stretto di Hormuz, piano di 6 paesi per la riapertura: c'è anche l'Italia. L'annuncio e cosa prevede Contenuti utili per approfondire 20 03 Ecco cosa prevede la riforma... Discussioni sull' argomento Almanacco 20 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Dal mondiale allo zero assoluto: ecco cosa succede alle McLaren di Norris e Piastri; Stampanti aeroportuali, Custom porta le novità in fiera a Londra - Video: ecco come funzionano; Hormuz, dalle armi agli alleati: ecco cosa servirebbe agli Usa per riaprirlo. Il piano di Londra con 6 Paesi (Italia inclusa). Londra annuncia piano a 6 per la riapertura di Hormuz, c'è anche l'Italia - facebook.com facebook Mercato, Sportitalia: "Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere..." x.com