Un'agenzia riferisce che un paese ha inviato a un altro un documento di quindici punti contenente proposte per una tregua di un mese. Il testo include richieste riguardanti la fine del regime e del programma nucleare. Sono stati descritti come un tentativo di uscire da una situazione complessa nella regione, con obiettivi dichiarati di ottenere un risultato favorevole nel paese destinatario.

Donald Trump annuncia un accordo imminente con l’Iran dopo aver inviato un piano in 15 punti per concordare una tregua di un mese. Su Virgilio Notizie lo avevamo sottolineato più volte dall’inizio del conflitto. Gli Stati Uniti vogliono chiudere al più presto la guerra in Medio Oriente, l’Iran è determinato a resistere a oltranza ma si gioca moltissimo e Israele è a corto di forze pur volendo annientare la Repubblica Islamica. La presunta intesa cantata da Washington è però irricevibile o perlomeno temporanea. Per non dire “finta”. Ecco perché e cosa prevede. La situazione in Medio Oriente, spiegata bene Perché gli Usa ora vogliono un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump invia all'Iran il piano in 15 punti per una tregua di un mese, cosa prevede l'accordo e perché è "finto"

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