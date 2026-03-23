INPS invalidità civile | riaperti i termini per le domande fino al 31 marzo
Con il messaggio n. 990 del 20 marzo 2026, l’INPS comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accertamento sanitario per l’invalidità civile, nell’ambito della sperimentazione prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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