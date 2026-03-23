INPS invalidità civile | riaperti i termini per le domande fino al 31 marzo

Da orizzontescuola.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il messaggio n. 990 del 20 marzo 2026, l’INPS comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accertamento sanitario per l’invalidità civile, nell’ambito della sperimentazione prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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