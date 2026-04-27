Invalidità civile e riforma della disabilità | nuove regole in arrivo il Patronato Acli rafforza i servizi

A partire dal 1° marzo 2026, entrerà in vigore una nuova normativa sulla disabilità che modifica le procedure e i criteri per le pratiche di invalidità civile. Il Patronato Acli ha annunciato un rafforzamento dei servizi di assistenza e consulenza per accompagnare i cittadini attraverso questa fase di cambiamento. La sperimentazione della normativa, iniziata qualche mese fa, coinvolge diverse regioni italiane e riguarda la revisione delle modalità di valutazione e di richiesta delle prestazioni assistenziali.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità è stata estesa ad altre quaranta province italiane, tra cui anche Bergamo, segnando un passaggio decisivo nell’attuazione della riforma e un passo avanti verso l’uniformità delle procedure su tutto il territorio nazionale. La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità, con importanti cambiamenti che riguardano le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di invalidità civile, indennità di accompagnamento o riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 10492. Cosa cambia con la riforma Tra le principali novità previste dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Invalidità civile, nuove regole in arrivo per la Provincia di SondrioA partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, tra cui... Contenuti e approfondimenti Si parla di: INDENNITÀ DI FREQUENZA: IMPORTO 2026 E COSA ACCADE AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI. Invalidità civile e riforma della disabilità: nuove regole in arrivo, il Patronato Acli rafforza i serviziTra le principali novità previste dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, vi è l’introduzione di una valutazione di base unitaria, affidata all’INPS, che supera il precedente sistema frammenta ... bergamonews.it La sperimentazione della Riforma della Disabilità estesa alla provincia di ArezzoArezzo, 26 febbraio 2026 – La sperimentazione della Riforma della Disabilità viene estesa alla provincia di Arezzo. Il Patronato Acli rende noto come, da domenica 1 marzo, entreranno in vigore anche ... lanazione.it