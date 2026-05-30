Una donna, mentre passeggiava con il marito in via Riva Reno, ha riconosciuto un anello con pietre preziose in una vetrina di una gioielleria. L’oggetto, scomparso due anni fa, era stato rubato. La donna, che lavora come colf, è stata rintracciata dalla polizia e riconosciuta come la ladra. È stata portata in commissariato per ulteriori accertamenti.

Mentre passeggiava con il marito in via Riva Reno, ha riconosciuto un gioiello che le era familiare, un anello con pietre preziose, che era sparito nel nulla due anni prima, esposto in una vetrina di una gioielleria. E così è riuscita a incastrare la ladra, una sessantenne italiana incensurata che, qualche anno prima, aveva lavorato per lei come collaboratrice domestica. La donna, dopo le indagini condotte dalla Squadra mobile, è stata denunciata per furto in abitazione. La vicenda inizia lo scorso 7 maggio, quando la vittima ha riconosciuto in una vetrina un anello, molto simile a quello che le era stato rubato nel 2024 dall’interno di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riconosce l’anello rubato in vetrina: ladra-colf rintracciata dalla polizia

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