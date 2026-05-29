Vede un anello in vetrina e lo riconosce La svolta a un anno dal furto in casa a Bologna | com’è finito in gioielleria

Una donna ha riconosciuto in vetrina, in una gioielleria del centro di Bologna, l’anello che le era stato rubato un anno fa durante un furto in casa. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando ha notato il gioiello tra gli espositori e ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno sequestrato l’oggetto e avviato le indagini per verificare la provenienza dell’anello. La donna ha confermato che si tratta del suo bene rubato.

Ha riconosciuto in vetrina, in una gioielleria del centro di Bologna, l’anello che le era stato rubato un anno prima. Da quella scoperta è partita un’indagine che ha portato alla denuncia di una sua ex collaboratrice, che aveva lavorato in casa della proprietaria. Due anni fa, da un’abitazione bolognese, era sparito un antico bracciale di valore. Un colpo strano, perché non c’erano stati segni di effrazione, né attivazione dell’allarme. L’anno successivo era scomparso anche un anello con pietre preziose. Lo scorso 7 maggio, la donna, passeggiando con il marito in via Riva Reno, ha notato proprio quell’anello esposto nella vetrina di una gioielleria e ha immediatamente avvisato la polizia. 🔗 Leggi su Open.online

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