Una donna ha riconosciuto un anello rubato in una vetrina durante una passeggiata nel centro cittadino. L’oggetto era identico a quello scomparso dalla sua abitazione circa due anni fa. La donna ha segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine. La ex collaboratrice domestica coinvolta è stata denunciata per il furto.

Bologna, 29 maggio 2026 — È bastato uno sguardo. Una passeggiata in centro come tante, poi quel dettaglio improvvisamente impossibile da ignorare: un anello esposto in vetrina, identico a quello sparito dalla sua abitazione quasi due anni prima. Da lì è partita un’indagine della Polizia di Stato che ha portato alla scoperta della presunta responsabile del furto: una donna che in passato aveva lavorato nell’appartamento della vittima come collaboratrice domestica durante alcuni eventi di catering. La scoperta durante una passeggiata. La vicenda si è svolta a Bologna, in via Riva di Reno. Secondo il racconto degli agenti della Questura la protagonista è una donna bolognese che, mentre passeggiava con il marito, si è fermata davanti alla vetrina di una gioielleria del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mentre passeggia riconosce l’anello rubato in una vetrina: denunciata l'ex collaboratrice domestica

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