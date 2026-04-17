Richiamo del salame Milano per presenza di Salmonella un lotto coinvolto e i rischi per la salute

Un lotto di salame Milano da 160 grammi, prodotto dal Salumificio Colombo Luigi, è stato richiamato a causa della presenza di Salmonella. Il richiamo riguarda un lotto specifico e interessa i consumatori che hanno acquistato il prodotto. Le autorità sanitarie hanno segnalato il provvedimento per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla contaminazione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali casi di malattia legati al prodotto.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un salame tipo Milano per presenza di salmonella. I consumatori che lo hanno acquistato non devono consumarlo e devono restituirlo al punto vendita. Il patogeno è responsabili di infezioni gastrointestinali che possono aggravarsi in caso di soggetti fragili, interessando soprattutto il consumo di carni e salumi. Salame Milano, rischio salmonella Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 16 aprile un avviso di richiamo per il un salame tipo Milano da 160 grammi, commercializzato dal Salumificio Colombo Luigi srl di Pescate (Lecco). Il motivo del richiamo è la rilevata presenza di salmonella, un batterio patogeno che può causare gravi disturbi gastrointestinali nei consumatori.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo del salame Milano per presenza di Salmonella, un lotto coinvolto e i rischi per la salute Notizie correlate Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la saluteCon una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie per possibile... Salame Milano contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamoIl Ministero della Salute ha pubblicato il 17 marzo 2026 un richiamo alimentare per il salame Milano del marchio Sigma per possibile presenza di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salame nostrano richiamato dai supermercati per rischio Listeria, il lotto interessato; Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la salute; Salame nostrano richiamato per presenza di Listeria; Salame nostrano richiamato per rischio Listeria monocytogenes, il Ministero: Non mangiatelo. Richiamo del salame Milano per presenza di Salmonella, un lotto coinvolto e i rischi per la saluteRichiamo per il salame tipo Milano da 160gr prodotto dal Salumificio Colombo Luigi. Riscontrata salmonella in un lotto, i rischi ... virgilio.it Salame richiamato dai supermercati per rischio salmonella: ecco il lotto ritirato e il marchioUn lotto di Salametto tipo Milano è stato ritirato dagli scaffali per un possibile rischio microbiologico dovuto alla presenza di salmonella. L'allerta ... leggo.it Nico #Paz : “Messi, il Como, l’Inter e il richiamo del Real” Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: http://buff.ly/utGzAWS https://buff.ly/v4G6CQu facebook Il richiamo del #Filadelfia: la tromba di #Bolmida e il quarto d’ora granata Il 17 aprile 1893 nasceva una delle figure più iconiche della storia del Torino #Torino #TorinoFC #ToroNews Leggi l'articolo completo x.com