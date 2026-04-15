Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salmone affumicato venduto nei supermercati Lidl a causa della possibile presenza di Listeria. Il richiamo riguarda un lotto specifico del prodotto, che è stato ritirato dai punti vendita per evitare rischi alla salute dei consumatori. Non sono stati segnalati ancora casi di malattie correlate, ma si invita chiunque abbia acquistato il prodotto a non consumarlo e a consultare le indicazioni fornite dall’autorità sanitaria.

Salmone richiamato da Lidl per rischio Listeria. Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo diffuso dalla catena tedesca su un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio per la possibile presenza del batterio responsabile della listeriosi. Il colosso della grande distribuzione ha ritirato l’alimento dagli scaffali dei propri supermercati e ha chiesto a chiunque lo avesse acquistato di non consumarlo. Il lotto del salmone affumicato oggetto del richiamo Il richiamo riguarda il prodotto con denominazione di vendita “Salmone affumicato norvegese con pistacchio” a marchio Deluxe, con scadenza 21042026 e numero di lotto di produzione LC22606501.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto

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