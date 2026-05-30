La Festa del contadino torna a Vinci, nonostante il maltempo, con trattori d’epoca, mercatini, giochi e spettacoli. L’evento, che celebra l’agricoltura, include anche l’esposizione di prodotti tipici e attività per tutte le età. La manifestazione si svolge nel fine settimana e porta in piazza l’atmosfera tradizionale, con un’ampia partecipazione di pubblico e espositori.

VINCI La Festa del contadino si prende la rivincita sul maltempo e torna a colorare Vinci con trattori d’epoca, mercatini, giochi, spettacoli e profumo di prodotti tipici. Sarà il cuore popolare e festoso di un lungo fine settimana che nel borgo di Leonardo mescola tradizione agricola, teatro, libri e cultura. Il paese questo weekend (col ponte del 2 giugno) si veste a festa proponendosi come piccolo laboratorio diffuso di eventi per tutti i gusti. Il recupero della manifestazione, in programma martedì nel centro di Vinci, riporterà fin dal mattino il sapore delle feste di una volta. Dalle 10, il Centro Commerciale Naturale Vincincentro insieme alle associazioni del territorio animerà il paese con esposizioni di mezzi agricoli storici, mercatini dell’artigianato, degustazioni e attività pensate per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricco weekend. Dall’agricoltura a teatro e poesie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Geschichte Afrikas Teil 5 - Zentralafrika - Das wahre kulturelle Gesicht Zentralafrikas

Notizie e thread social correlati

Un weekend ricco di eventi a Cavriglia per la rassegna “Primavera a teatro”Un fine settimana a Cavriglia dedicato alla rassegna “Primavera a teatro” con due appuntamenti principali.

Leggi anche: Concorso di poesie: in arrivo elaborati anche dall’estero

Si parla di: Ricco weekend. Dall’agricoltura a teatro e poesie; Incontri culturali, musica, arte, sport e diritti: un weekend ricco di eventi in paese.

Agricoltura e volontariato in festa nel weekendUn calendario ricco di appuntamenti pronto ad animare la comunità portuense e non solo. Ieri mattina la sala consiliare del comune di Portomaggiore ha dato spazio alla presentazione di tre iniziative: ... ilrestodelcarlino.it