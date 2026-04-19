Il primo concorso di poesie ‘ Gli occhi dell’amore universale - come ti guarda chi ti ama ’ sta riscuotendo un ottimo riscontro, infatti agli organizzatori modiglianesi Stefano Scalini e Stefano Liverani (foto) sono già arrivati una ventina di elaborati, provenienti non solo dall’Italia ma anche dalla Germania, Francia e Costa d’Avorio. "L’aspetto più interessante – spiega Scalini – è che il concorso sta assumendo una dimensione internazionale. Tutti i testi pervenuti sono stati tradotti e sono pronti per essere valutati dalla commissione giudicatrice, che è composta da nove membri, in maggioranza donne". A Modigliana si è già notato un certo interesse attorno all’iniziativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concorso di poesie: in arrivo elaborati anche dall’estero

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