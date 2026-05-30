Riccardo Calafiori è l' unica e vera superstar del calcio italiano
Riccardo Calafiori sarà l’unico calciatore italiano in campo nella finale di Champions League di questa sera.
Riccardo Calafiori questa sera gioca la finale di Champions League, e sarà l'unico italiano in campo. Mettiamola così, senza altre aggiunte, e già si intuisce quello che è diventato il calcio italiano nel 2026. Ma è importante sottolineare, rendendogliene merito, tutto quello che è diventato lui. L'Italia non andrà ai prossimi Mondiali. Terza volta in otto anni, una cifra che avrebbe già prodotto commissioni d'inchiesta e riforme strutturali in qualsiasi altro Paese con una tradizione calcistica paragonabile alla nostra. Invece, siamo qui a fare i conti con un sistema che produce talenti nonostante se stesso, e che poi li osserva andare all'estero con quel misto di orgoglio tardivo e rimpianto preventivo che è ormai diventato il nostro sport nazionale ufficioso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Notizie e thread social correlati
L'export italiano rallenta la corsa, energia unica vera locomotiva: dati e analisiA aprile, l’export italiano registra un calo dello 0,4% rispetto a marzo, al netto dell’energia, con un decremento del 2,8%.
Becker: "Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio"Un match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis.
Temi più discussi: Riccardo Calafiori, re della Premier: titolo con l’Arsenal e icona di stile. E cita il suo Bologna; Calafiori: Arsenal, ora la Champions. La finale? La giocavo alla play... per quel trofeo darei tutto; Riccardo Calafiori: Adesso gioco la finale e aspetto Gasp in Champions. Prima o poi torno; Calafiori tra Premier e Champions: Ma il Mondiale non riuscirò a guardarlo.
Riccardo #Calafiori torna a parlare dell’amore che prova per l’ #ASRoma. Il difensore azzurro si è detto felice per la qualificazione dei giallorossi in #ChampionsLeague e ha ammesso che affrontare la Roma in Europa sarebbe qualcosa di speciale. x.com
Gli occhi brillano ancora di gioia. Vincere la Premier League è un’impresa, farlo da titolare a 24 anni ancora di più. Riccardo Calafiori si gode il momento, ma culla già un altro sogno: conquistare la Champions. Ci proverà sabato 29 maggio con il suo Arsenal facebook
Buon compleanno a Riccardo Calafiori che oggi compie 24 anni reddit
ARSENAL - Calafiori: Vincere la Premier era uno dei miei sogni, Roma in Champions? Sono contentissimoLa vittoria della Premier, i successi della Roma e il legame con l'ex ct azzurro Gattuso. Riccardo Calafiori si è raccontato a tuttotondo al Corriere dello Sport, partendo dal successo in Inghilterra ... napolimagazine.com
Calafiori: Porto l’Italia in finale di Champions. Roma? Ho un conto in sospesoRiccardo Calafiori a pochi giorni dalla finale di Champions: Porto l'Italia sul tetto d'Europa. Il mio futuro? Un giorno alla Roma, ho un conto in sospeso. I Mondiali? Non li guarderò. europacalcio.it