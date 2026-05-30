Riccardo Calafiori questa sera gioca la finale di Champions League, e sarà l'unico italiano in campo. Mettiamola così, senza altre aggiunte, e già si intuisce quello che è diventato il calcio italiano nel 2026. Ma è importante sottolineare, rendendogliene merito, tutto quello che è diventato lui. L'Italia non andrà ai prossimi Mondiali. Terza volta in otto anni, una cifra che avrebbe già prodotto commissioni d'inchiesta e riforme strutturali in qualsiasi altro Paese con una tradizione calcistica paragonabile alla nostra. Invece, siamo qui a fare i conti con un sistema che produce talenti nonostante se stesso, e che poi li osserva andare all'estero con quel misto di orgoglio tardivo e rimpianto preventivo che è ormai diventato il nostro sport nazionale ufficioso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Riccardo Calafiori è l'unica e vera superstar del calcio italiano

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Riccardo #Calafiori torna a parlare dell’amore che prova per l’ #ASRoma. Il difensore azzurro si è detto felice per la qualificazione dei giallorossi in #ChampionsLeague e ha ammesso che affrontare la Roma in Europa sarebbe qualcosa di speciale. x.com

Buon compleanno a Riccardo Calafiori che oggi compie 24 anni reddit

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