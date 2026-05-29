L' export italiano rallenta la corsa energia unica vera locomotiva | dati e analisi

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A aprile, l’export italiano registra un calo dello 0,4% rispetto a marzo, al netto dell’energia, con un decremento del 2,8%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, le esportazioni sono aumentate dell’11,3%, mentre considerando solo i beni non energetici, il aumento è stato del 3,4%. L’energia continua a rappresentare la principale variabile di crescita, mentre il settore non energetico mostra segnali di rallentamento.

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