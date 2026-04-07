Un match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis. L'evento si è svolto in una fase importante della stagione, con entrambi i giocatori che si sono sfidati in un incontro molto seguito. La partita ha rappresentato un momento di confronto tra due tra i giovani più promettenti del circuito internazionale. La partecipazione di Sinner ha suscitato commenti positivi sulla crescita del tennis italiano.

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Dalla sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all'età dell'oro del tennis italiano, l'ex campione tedesco Boris Becker parla senza filtri, anche delle nuove leve del tennis mondiale, passando per il valore delle emozioni in campo e del suo futuro, in una intervista con l'Adnkronos, in esclusiva per l'Italia, in vista dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport, in programma a Madrid, per la terza volta, il 20 aprile, con Sinner e Alcaraz nominati nella categoria "Miglior sportivo dell'anno". Nel colloquio, il sei volte campione Slam affronta anche temi globali: dallo sport come linguaggio universale alle scelte del Cio, fino al significato profondo dei Laureus Awards, essendone lui uno degli Ambassador. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Becker: "Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio"

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