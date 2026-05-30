Il regolamento sulla movida prevede la chiusura di gelaterie e pizzerie alle 22. La decisione ha suscitato proteste tra i titolari, che considerano questa misura impossibile da rispettare. In una via centrale, alcune attività lamentano di essere colpite da restrizioni e lavori in corso, definendo il periodo come particolarmente difficile. La situazione ha generato tensioni tra esercenti e autorità locali.

«In via Salvatore Trinchese ci stanno massacrando. Tra restrizioni e lavori quello che stiamo vivendo è un vero annus horribilis. È incredibile pensare di dover abbassare le serrande alle 22». A lanciare l’allarme è Michela Amato che, insieme al marito Fernando Natale, gestisce da quasi trent’anni l’omonima pasticceria: una delle più note di Lecce e del Salento, a pochi passi da piazza Sant’Oronzo. Se il nuovo Regolamento comunale sulla vivibilità, l’igiene e il pubblico decoro entrerà in vigore nella sua formulazione attuale, la loro attività – così come decine di altri esercizi di vicinato del centro storico – sarà costretta a chiudere dalle 22 alle 6 per tutti i giorni dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Regolamento movida, gelaterie e pizzerie chiudono alle 22: «Impensabile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gelato a Roma: emerge la Top 5, 22 gelaterie alla semifinaleA Roma si sta delineando una classifica delle gelaterie più apprezzate, con cinque di esse che attualmente occupano le prime posizioni.

Manfredi annuncia: “Avremo un regolamento per la movida”Il sindaco ha comunicato che presto sarà approvato in Consiglio comunale un nuovo regolamento dedicato alla movida.

Argomenti più discussi: Lecce, via libera alla stretta sulla movida: tutte le novità della normativa; Movida, notte di mediazioni, ok al regolamento: asporto con bicchiere biodegradabile.

Movida a Lecce, ora si cambia. Stretta su orari e alcol: Motivi di sicurezzaSette emendamenti firmati dal centrosinistra, cinque dalla maggioranza. Poi una maratona andata avanti sino a notte fonda. Il nuovo regolamento comunale su vivibilità, igiene ... quotidianodipuglia.it

Regolamento movida a Lecce, approvazione lampo: domani in Consiglio per l’ok finaleA Palazzo Carafa arriva il primo via libera al nuovo regolamento comunale destinato a disciplinare la movida. Il testo, che punta a intervenire su vivibilità urbana, igiene e decoro, ... quotidianodipuglia.it