Gelato a Roma | emerge la Top 5 22 gelaterie alla semifinale

A Roma si sta delineando una classifica delle gelaterie più apprezzate, con cinque di esse che attualmente occupano le prime posizioni. In totale, sono 22 le attività che sono passate alla fase successiva del contest, tra cui alcuni nomi storici del settore che sono stati selezionati per la semifinale. La competizione continua a tenere alta l’attenzione tra appassionati e operatori del settore.

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? Punti chiave Chi sono le cinque gelaterie che guidano la classifica attuale?. Quali nomi storici sono stati salvati per la semifinale?. Dove si trovano le nuove gelaterie che hanno conquistato il pass?. Come si possono aggiungere punti extra per votare il proprio preferito?.? In Breve Oltre 1900 voti espressi tra Instagram e Facebook per la selezione.. Votazioni aperte tramite sondaggio o app fino a sabato 16 maggio.. Commenti con nomi dei locali assegnano 5 punti extra ai candidati.. Semifinale coinvolge 22 gelaterie tra quartieri storici e zone periferiche.. I primi cinque nomi del contest #aromacipiace 2026 sono ufficialmente emersi dopo la prima fase di votazione, tracciando il percorso per la semifinale che vedrà coinvolte 22 gelaterie romane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gelato a Roma: emerge la Top 5, 22 gelaterie alla semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tour di gusto fra le eccellenze del gelato a Reggio con FlixBus: ecco la mappa delle gelateriePer la Gelato Week, la società travel tech globale, insieme a ConGelato, offrirà sconti sui viaggi per la città dello Stretto FlixBus, la società...