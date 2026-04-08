Manfredi annuncia | Avremo un regolamento per la movida

Il sindaco ha comunicato che presto sarà approvato in Consiglio comunale un nuovo regolamento dedicato alla movida. L’obiettivo è regolamentare la gestione delle attività serali e notturne, con l’intenzione di migliorare l’ordine pubblico in quelle fasce orarie. Inoltre, si prevede di intensificare i controlli già in atto. La proposta sarà discussa e votata nelle prossime settimane.

"A breve approveremo in Consiglio comunale il nuovo regolamento che metterà più ordine sul problema della gestione serale e notturna, oltre ovviamente a lavorare sempre sui controlli. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra le attività commerciali e la qualità della vita dei residenti". Così il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Ordinanza Manfredi: nuove regole per la movida notturna a Napoli. Cambiamenti in arrivo! Ordinanza anti-movida, Manfredi: "Vogliamo renderla definitiva" |VIDEOL'ordinanza anti-movida è scaduta ma il sindaco di Napoli annuncia che il Comune è già a lavoro per renderla definitiva. Manfredi annuncia: Avremo un regolamento per la movidaA breve approveremo in Consiglio comunale il nuovo regolamento che metterà più ordine sul problema della gestione serale e notturna, oltre ovviamente a lavorare sempre sui controlli. Bisogna trovare ... napolitoday.it Campania: Manfredi, 'c'è un clima molto positivo sul bilancio'Veniamo da tre settimane di lavoro in Consiglio molto proficue che hanno visto un dibattito e una partecipazione molto ampia sia delle forze di maggioranza che di minoranza. (ANSA) ... ansa.it