L’Ats ha pianificato controlli approfonditi sulle cooperative che operano negli ospedali. La richiesta arriva dalla consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, che invita la Regione a modificare la legge per assumersi le proprie responsabilità. La verifica riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto delle norme nelle cooperative coinvolte. La decisione segue segnalazioni di irregolarità e mira a garantire maggiore trasparenza e tutela dei lavoratori.

Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, ha visto? L’Ats programma controlli a tappeto sulle cooperative impiegate negli ospedali. "L’avevo chiesto dopo i fatti di dicembre: tre solleciti e non ho mai avuto risposta. Vuol dire che la Regione ora non sa quello che succede nei suoi ospedali". Lei è anche infermiera. La cosa più grave che emerge dall’ispezione? "Come ho detto in aula, nessuno sapeva se le persone di cui si parla nelle mail interne fossero veramente infermieri. E nessuno mi ha minacciata di denuncia, perché in effetti in quel momento non si sapeva: nessuno ne aveva accertato le competenze, la documentazione dei titoli non basta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Regione cambi la legge per assumersi le proprie responsabilità"

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