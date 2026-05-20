Usa ecco l' America First Meno truppe in Europa | Incentivo ad assumersi le responsabilità

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono ha annunciato che il numero di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa è stato ridotto da quattro a tre, tornando così alla configurazione del 2021. Questa decisione riduce la presenza militare statunitense nel continente e rappresenta un esempio delle scelte recenti in politica estera, incentrate sull’incoraggiamento agli alleati a prendersi maggiori responsabilità. La diminuzione delle truppe fa parte di una strategia che mira a modificare il ruolo degli Stati Uniti in ambito internazionale.

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Il Pentagono ha reso noto di aver "ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all'Europa" tornando di fatto alla situazione del 2021. Una decisione che rappresenta il risultato "di un processo complesso e articolato" che comporterà un "temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia". Per Washington, il governo di Cracovia ha dimostrato "sia la capacità che la determinazione a difendersi" e infatti "gli altri alleati della Nato dovrebbero seguire il suo esempio". La scelta, comunque, rientra nella promozione della agenda "America First" del presidente Trump. Questo "incentiverà e consentirà" agli alleati Nato "di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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