Usa ecco l' America First Meno truppe in Europa | Incentivo ad assumersi le responsabilità

Il Pentagono ha annunciato che il numero di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa è stato ridotto da quattro a tre, tornando così alla configurazione del 2021. Questa decisione riduce la presenza militare statunitense nel continente e rappresenta un esempio delle scelte recenti in politica estera, incentrate sull’incoraggiamento agli alleati a prendersi maggiori responsabilità. La diminuzione delle truppe fa parte di una strategia che mira a modificare il ruolo degli Stati Uniti in ambito internazionale.

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