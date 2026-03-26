Dopo le dimissioni di Santanchè, si attende che la presidente del Consiglio si presenti in Parlamento per rispondere delle scelte politiche adottate. La decisione ha suscitato reazioni tra le forze politiche, mentre si prepara il prossimo passaggio istituzionale. La presenza di Meloni in Aula sarà il momento in cui si discuteranno le questioni sollevate dall’ormai ex ministra.

Santanchè si è dimessa, ora tocca a Giorgia Meloni fare un passaggio in Parlamento per assumersi le sue responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anche Santanchè si è dimessa, ora Meloni vada in Parlamento per assumersi le sue responsabilità

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