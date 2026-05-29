I concerti di Kanye West e Travis Scott previsti il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia sono stati annullati. La decisione è stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Nessun altro dettaglio sulle ragioni specifiche o sui provvedimenti adottati è stato comunicato. La cancellazione riguarda gli eventi programmati nelle date indicate, senza ulteriori indicazioni su eventuali riprogrammazioni.

Vietati "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri - che il 25 maggio ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. L'incontro, è stato dedicato all'esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alle performance di Kanye West e Travis Scott. Nel dettaglio, spiega... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kanye West e Travis Scott fermati a Reggio Emilia: concerti vietati per sicurezza

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Musica – KANYE WEST, TRAVIS SCOTT, SWEDISH HOUSE MAFIA, WIZ KHALIFA, TY DOLLA $IGN, MARTIN GARRIX e tanti altri all’HELLWATT FESTIVAL alla RCF Arena di Reggio EmiliaAll’HELLWATT FESTIVAL si sono esibiti artisti come Kanye West, Travis Scott, Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign e Martin Garrix.

Temi più discussi: Reggio Emilia, l’Hellwatt festival cambia nome e Travis Scott per ora salta. Kanye West confermato; Anche il comune di Reggio Emilia aspetta ancora spiegazioni sull’Hellwatt festival; Rcf Arena, l’Hellwatt (ri)cambia nome: è ‘Pulse of Gaia Festival’. Confermato Kanye West, resta in dubbio Travis Scott; Hellwatt non esiste più, ora c’è Pulse of Gaia Festival.

Il concerto di Kanye West e Travis Scott previsto per questo luglio a Reggio Emilia è stato annullato. Sulla valutazione complessiva ha pesato anche l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di controma x.com

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