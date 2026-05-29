Kanye West e Travis Scott fermati a Reggio Emilia | concerti vietati per sicurezza

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I concerti di Kanye West e Travis Scott previsti il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia sono stati annullati. La decisione è stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Nessun altro dettaglio sulle ragioni specifiche o sui provvedimenti adottati è stato comunicato. La cancellazione riguarda gli eventi programmati nelle date indicate, senza ulteriori indicazioni su eventuali riprogrammazioni.

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Vietati "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri - che il 25 maggio ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. L'incontro, è stato dedicato all'esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alle performance di Kanye West e Travis Scott. Nel dettaglio, spiega... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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