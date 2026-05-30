Due fratelli sono stati arrestati a Reggio Emilia con l’accusa di evasione dai domiciliari. Erano sottoposti a restrizioni dopo aver partecipato a una violenta aggressione. Sono stati trovati fuori casa durante un controllo di polizia e sono stati portati in carcere. Le autorità stanno verificando eventuali altri reati e condotte correlate. La notizia riguarda il rispetto delle misure restrittive e la loro eventuale violazione.

Reggio Emilia, 30 maggio 2026 - Finiti agli arresti domiciliari dopo una violenta aggressione culminata in una rapina ai danni di uno studente di 16 anni, avvenuta nei giorni scorsi in centro a Correggio, due fratelli di origine straniera e residente a Reggio città, hanno peggiorato la loro situazione giudiziaria, in particolare quando non sono risultati essere all’interno della loro abitazione al momento di un controllo effettuato dai carabinieri, nella tarda serata di giovedì. Accertata l’assenza di entrambi, i militari hanno fatto scattare le ricerche nella zona. Poco dopo sui è presentato il fratello maggiore, di 22 anni, sostenendo di essersi recato in garage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, fratelli nei guai per evasione dai domiciliari

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