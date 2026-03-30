Un uomo straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Faenza con l’accusa di tentata estorsione e evasione dai domiciliari. La vicenda riguarda una richiesta di denaro per la restituzione di una bicicletta rubata e successivamente la fuga dal regime di arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato durante un controllo dei militari.

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un uomo straniero, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione ed evasione. I fatti si sono svolti nella tarda serata di venerdì. L'uomo avrebbe infatti rubato la bicicletta a un conoscente che l'aveva momentaneamente lasciata all'esterno di un supermercato. Poco dopo, avrebbe contattato la vittima pretendendo una somma di denaro in cambio della restituzione del mezzo. La vittima ha però allertato il 112. I Carabinieri, già impegnati nel controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dello scambio, bloccando il presunto autore dell'estorsione e recuperando la bicicletta, immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Prima la richiesta di soldi per restituire la bici rubata, poi l'evasione dai domiciliari: un uomo nei guai

Articoli correlati

Prima l'aggressione con rapina alla stazione, poi l'evasione dai domiciliari: 24enne finisce in carcereIl giovane si trovava agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di un'aggressione con rapina a un ragazzo di 17 anni Lo scorso 4...

Nel capannone spuntano un'auto rubata, 4mila uova non tracciate e bici di valore: tre persone nei guaiIn tre dovranno rispondere del reato di ricettazione: trovati anche trattori agricoli con targhe contraffatte e materiale edile di dubbia provenienza...

Approfondimenti e contenuti su Prima la richiesta di soldi per...

Temi più discussi: Fondo Prima Casa; Strage di Ustica. Cronaca della prima udienza contro la richiesta di archiviazione; Appalti pubblici: niente revisione dei prezzi prima del contratto. Il chiarimento del TAR Molise; RiCRIamo: conclusa la prima edizione, ora si raddoppia.

Strage di Ustica. Cronaca della prima udienza contro la richiesta di archiviazioneRoma 18 marzo 2026, Tribunale, aula Vittorio Occorsio, prima udienza contro la richiesta di archiviazione della Strage di Ustica. Il Ricordo di Andrea Benetti dell’Associaz ... articolo21.org

Pensione anticipata, prima scadenza a marzo per l’Ape Sociale: come fare richiesta, requisiti e quanto si guadagnaPensione anticipata, la prima finestra per la richiesta dell’Ape Sociale resta aperta fino al 31 marzo: a chi spetta, quali sono i requisiti e di quanto è l’assegno La prima delle tre finestre ... affaritaliani.it

A Pasqua e a Pasquetta non puo mancare! NON CUOCI nulla prima e sparisce in un baleno! https://blog.giallozafferano.it/letortedigessica/torta-salata-zucchine-crude-e-prosciutto/ - facebook.com facebook

Prima o poi si dovrà scrivere di quella #RepubblicaCeca x.com