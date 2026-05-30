Sono disponibili oltre 1.100 posti nei centri estivi per bambini e nei servizi di nido e scuola dell'infanzia. La distribuzione dei posti avverrà tramite domande presentate dalle famiglie, con assegnazioni in base a criteri stabiliti dall’amministrazione. I servizi straordinari saranno gestiti da enti e cooperative incaricate, che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione quotidiana delle strutture. Le modalità di iscrizione e assegnazione saranno comunicate nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come verranno assegnati i posti tra nidi e scuole dell'infanzia?. Chi gestirà concretamente i servizi straordinari per i più piccoli?. Come funzionerà il supporto economico per i bambini con diritti speciali?. Perché il Comune ha deciso di coinvolgere le strutture private?.? In Breve Comune stanziati 322mila euro per la gestione straordinaria tramite cooperative sociali.. 646 posti pubblici divisi tra 322 per nidi e 324 per scuole infanzia.. 75mila euro destinati al sostegno di circa 28 bambini con diritti speciali.. 637 posti extra garantiti dal progetto regionale Conciliazione Vita e Lavoro.. A Reggio, il Comune mette in campo oltre 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, centri estivi per i più piccoli: oltre 1.100 posti disponibili

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