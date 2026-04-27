A Reggio Calabria, è stato avviato un corso dedicato agli operatori che lavorano con persone con disabilità, promosso dall'ASI Calabria. Il progetto Neuroarti finanzia iniziative che coinvolgono centri estivi e società sportive della zona, con l’obiettivo di favorire l’inclusione. Questa iniziativa mira a formare figure professionali specializzate e a sostenere attività sportive e ricreative accessibili a tutti.

? Cosa sapere ASI Calabria avvia a Reggio Calabria il corso per operatori della disabilità.. Il progetto Neuroarti finanzia l'inclusione nei centri estivi e nelle società sportive locali.. Reggio Calabria riceve il nuovo corso di formazione per operatore della disabilità, un percorso che punta a creare figure professionali specializzate nel supporto ai più piccoli e alle loro famiglie all’interno di contesti ludici, sportivi ed educativi. Mentre il sole di questo lunedì pomeriggio scalda le strade della città, si muovono i passi di chi cerca una risposta concreta a un bisogno sociale sempre più pressante: avere accanto professionisti preparati per accompagnare i bambini in esperienze realmente inclusive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: nuovi esperti per sport e centri estivi inclusivi

Notizie correlate

Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusiviSono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla...

Reggio Calabria: CSI forma educatori sportivi inclusivi con focus su disabilità e digitale.Reggio Calabria – Il Centro Sportivo Italiano (CSI) di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni a tre percorsi formativi per educatori sportivi, con...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: A Reggio, la sfida nei cinque Municipi. Ecco chi sono; Reggio Calabria capitale del pensiero green: successo per il convegno AMI al Circolo Velico; Stretto, la Cisl spinge per una vera area integrata e rilancia il Ponte: Moltiplicatore di opportunità; Area integrata dello Stretto: lanciato il patto tra Reggio Calabria e Messina per sviluppo e coesione.

Tutela dell’innovazione, alla Mediterranea di Reggio il focus su marchi e brevetti in CalabriaAl Dipartimento Agraria il seminario per informare professionisti, esperti e aziende su come proteggere il proprio patrimonio intellettuale e artistico ... corrieredellacalabria.it

Il candidato sindaco di Reggio Calabria apre la campagna elettorale in Piazza Camagna presentando candidati e programma - facebook.com facebook

In partenza per Reggio Calabria, domani saremo in Tribunale per chiedere giustizia nel processo in cui è imputato un frate (proprio così!) che avrebbe abusato di un minorenne! Restate al nostro fianco! x.com