Centri estivi copertura record per i più piccoli | Forlì seconda a Bologna per offerta

A Forlì, i centri estivi per bambini e ragazzi hanno registrato un aumento dell'offerta, posizionandosi seconda dopo Bologna. L'estensione del servizio e una gestione più flessibile sono state le scelte adottate, in risposta alle preoccupazioni delle famiglie riguardo alla disponibilità durante l'ultima settimana di luglio. Il Partito democratico ha chiesto all'amministrazione chiarimenti su alcuni aspetti della gestione dei centri, formulando tre domande ufficiali.

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