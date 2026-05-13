Centri estivi copertura record per i più piccoli | Forlì seconda a Bologna per offerta
A Forlì, i centri estivi per bambini e ragazzi hanno registrato un aumento dell'offerta, posizionandosi seconda dopo Bologna. L'estensione del servizio e una gestione più flessibile sono state le scelte adottate, in risposta alle preoccupazioni delle famiglie riguardo alla disponibilità durante l'ultima settimana di luglio. Il Partito democratico ha chiesto all'amministrazione chiarimenti su alcuni aspetti della gestione dei centri, formulando tre domande ufficiali.
Estensione del servizio e un'organizzazione più flessibile. Sulla gestione dei Centri estivi per nidi e scuole d'infanzia a Forlì, sulla scia delle preoccupazioni delle famiglie per la scopertura dell'ultima settimana di luglio, il Partito democratico sollecita l'amministrazione con tre question.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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