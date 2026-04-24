Rally dello Stretto a Reggio | in sella alla scoperta della Calabria sconosciuta

È iniziato il Rally dello Stretto a Reggio, un evento organizzato da Rocco Russo, responsabile regionale del Motoclub Africatwin Italia, in collaborazione con il Team Fumage. La competizione coinvolge diversi partecipanti che si sfidano su percorsi che attraversano zone meno conosciute della Calabria. La manifestazione mira a far scoprire angoli sconosciuti della regione attraverso percorsi di rally.

Al via il Rally dello Stretto, evento voluto da Rocco Russo, responsabile regionale Motoclub Africatwin Italia in collaborazione con il Team Fumage.L'importante manifestazione, (per la prima volta si svolge a Reggio Calabria), si svolgerà dal 24 al 26 aprile in piazza Duomo, prevede un percorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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