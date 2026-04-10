Il progetto ‘Vinitaly and the City’ torna in Calabria, questa volta con una tappa a Reggio Calabria. La manifestazione, dedicata al mondo del vino, torna nel Sud dopo aver già avuto diverse edizioni in altre città italiane. La prima volta in questa località, l’evento si svolge in una zona centrale, coinvolgendo produttori e appassionati provenienti da diverse parti della regione.

‘Vinitaly and the City’ torna in Calabria e approda per la prima volta a Reggio Calabria. La manifestazione diffusa collegata al Vinitaly è in programma l’1 e 2 agosto 2026 sul lungomare Falcomatà, affacciato sullo Stretto, e segna un nuovo passaggio nel percorso di valorizzazione del vino e dei territori del Sud. L’evento segue l’esperienza già realizzata nel 2024 e nel 2025 al Parco archeologico di Sibari, confermando la volontà di consolidare la presenza della rassegna in Calabria e di ampliarne il raggio d’azione. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e dal deputato Francesco Cannizzaro, che hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Vinitaly and the City’ torna al Sud. Debutto a Reggio sullo Stretto

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