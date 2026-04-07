Film su Regeni tre interrogazioni contro il no ai fondi pubblici

In un film dedicato alla vicenda Regeni, si sono svolte tre interrogazioni parlamentari contro la decisione di negare fondi pubblici. Tra i parlamentari coinvolti, uno ha espresso chiaramente l’opposizione, parlando di limitazioni alla libertà di espressione. La questione riguarda il finanziamento pubblico e le modalità di supporto alle produzioni che trattano temi delicati legati a casi di cronaca e diritti umani.

(di Livia Parisi) (ANSA) – “Una scelta politica e non artistica”. Una decisione che va “oltre la fantascienza”, una “censura che nega la ricerca di verità”. Il mancato finanziamento con fondi pubblici al docufilm su Giulio Regeni diventa un caso e arriva alla Camera, con le interrogazioni di Partito democratico, Più Europa e Avs che chiedono risposte al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il documentario ‘Giulio Regeni, tutto il male del mondo’, diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, ripercorre la storia del ricercatore italiano rapito, torturato, ucciso in Egitto nel 2016, ancora senza un motivo né un colpevole. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Film su Regeni, tre interrogazioni contro il no ai fondi pubblici Inchiesta su corruzione e fondi pubblici: tre indagati, coinvolto il consigliere ZanniniI Carabinieri di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno eseguendo misure cautelari... “Una scelta politica”, il produttore Procacci contro la decisione di escludere il documentario su Regeni dai fondi statali“Questa è una battaglia politica, ma dovrebbe interessare tutti gli italiani, non certo soltanto una parte. Temi più discussi: Il no ai fondi al film su Regeni diventa un caso, tre interrogazioni; Il no del ministero ai fondi al film su Regeni diventa un caso: tre interrogazioni - L'Unione Sarda.it; Schlein a Giuli: dica se è una scelta politica il no ai fondi per il documentario su Regeni; Giulio Regeni, niente fondi al film sul ricercatore. Il ministero della Cultura lo boccia: Non è di interesse culturale. Scoppia la... Il no ai fondi al film su Regeni diventa un caso, tre interrogazioniUna scelta politica e non artistica. Una decisione che va oltre la fantascienza, una censura che nega la ricerca di verità. (ANSA) ... ansa.it Il no ai fondi per il film su Regeni: tre partiti interrogano GiuliIl mancato finanziamento pubblico al documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo di Simone Manetti ha generato un caso politico nazionale. Partito Democratico, Più Europa e Alleanza Verdi Si ... it.blastingnews.com 98 anni fa nasceva ALAN J. PAKULA (The Bronx, New York, USA, 7 aprile 1928 - Melville, NY, USA, 19 novembre 1998). Laureato alla Drama School dell'Università di Yale, nel 1957 fondò con Robert Mulligan una casa di produzione, realizzando film come P - facebook.com facebook Con Cinque secondi Paolo Virzì è candidato a miglior film e miglior sceneggiatura. Il film è in corsa anche con Valerio Mastandrea per il miglior attore protagonista G R bit.ly/virzidaviddona… x.com