Basta soldi ai giornali proposta di referendum per stop finanziamenti pubblici 125mila firme in 11 giorni 25% del quorum

In Italia, è stata presentata una proposta di referendum che mira a eliminare i finanziamenti pubblici ai giornali, raccogliendo 125mila firme in soli 11 giorni, equivalenti a circa il 25% del quorum necessario. Contestualmente, il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso noto l'elenco dei quotidiani ammessi al contributo pubblico diretto per il 2024.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui