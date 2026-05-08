Basta soldi ai giornali proposta di referendum per stop finanziamenti pubblici 125mila firme in 11 giorni 25% del quorum
In Italia, è stata presentata una proposta di referendum che mira a eliminare i finanziamenti pubblici ai giornali, raccogliendo 125mila firme in soli 11 giorni, equivalenti a circa il 25% del quorum necessario. Contestualmente, il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso noto l'elenco dei quotidiani ammessi al contributo pubblico diretto per il 2024.
Recentemente, il dipartimento per l'informazione e l'editoria del governo italiano ha pubblicato l'elenco dei giornali a cui è stato attribuito per l'anno 2024 il diritto al "contributo pubblico diretto". Dolomiten, Famiglia Cristiana, Avvenire, Libero e ItaliaOggi nelle prime 5 posizioni "Ba.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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