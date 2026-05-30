Un candidato della Lega a Reggio Calabria ha ottenuto solo 27 voti alle ultime elezioni. In un'intervista, ha ammesso di aver chiesto ai suoi elettori di non votarlo, rivelando un atto di auto-sabotaggio. La scelta è stata motivata dal peso del suo cognome, che lo avrebbe spinto a questa decisione. La scheda elettorale mostrava quindi un risultato molto basso rispetto alle aspettative.

? Domande chiave Come ha fatto un candidato a chiedere ai propri elettori di non votarlo?. Perché il peso del cognome ha spinto Sidari all'auto-sabotaggio?. Chi sono i testimoni che hanno confermato la volontà di azzerare i voti?. Come reagirà la Lega dopo questo tradimento della fiducia elettorale?.? In Breve Sidari ha ottenuto solo 27 voti alle elezioni comunali di Reggio Calabria.. Il candidato ha chiesto scusa ai dirigenti e ai militanti della Lega.. L'auto-sabotaggio è avvenuto per proteggere il cognome del candidato Sidari.. La Lega di Reggio Calabria dovrà gestire internamente il vuoto politico creato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: candidato Lega solo con 27 voti, ammette il sabotaggio

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