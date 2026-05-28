Il segretario del PD di Reggio Calabria ha ammesso il fallimento del partito e ha richiesto un cambiamento nella leadership. La scelta arriva dopo un periodo di difficoltà che ha portato all’allontanamento dei cittadini. Non sono stati forniti dettagli su come cambierà la composizione della classe dirigente, ma si parla di una revisione complessiva della strategia del partito per riavvicinare gli elettori.

? Punti chiave Quali sono i problemi reali che hanno allontanato i cittadini?. Come cambierà la composizione della classe dirigente del partito?. Chi saranno i nuovi volti pronti a sostituire i vecchi leader?. Perché le decisioni prese finora non hanno toccato la città?.? In Breve Distacco elettorale causato dalla mancata risposta ai bisogni reali dei cittadini reggini.. Necessità di superare vecchi tatticismi e correnti interne per nuove energie locali.. Obiettivo ricostruzione movimento tramite valorizzazione talenti emergenti della provincia di Reggio Calabria.. Sfida identitaria per il centrosinistra tra palazzi e problemi concreti del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD Reggio Calabria: Bonforte ammette il fallimento e chiede un cambio

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Intervento del Sindaco f.f. di Reggio Calabria Mimmetto Battaglia candidato unitario del PD

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