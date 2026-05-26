Risultati elettorali Minasi | La Lega vola al 6,8% con 6 mila voti | record assoluto alle elezioni di Reggio
Alle ultime risultanze delle elezioni, la Lega ha ottenuto il 6,8% con circa 6 mila voti, raggiungendo il record assoluto alle elezioni di Reggio. La senatrice del territorio ha espresso soddisfazione per la vittoria del candidato del centrodestra e ha evidenziato l’ottimo risultato ottenuto dalla coalizione. I dati confermano un trend positivo per il partito, che si distingue per la crescita rispetto alle precedenti consultazioni.
A scrutini ormai ultimati e dati consolidati, la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, ribadisce la profonda soddisfazione per la vittoria di Francesco Cannizzaro e commenta con vivo orgoglio lo straordinario risultato ottenuto dal centrodestra e, in particolare, l'eccellente performance. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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