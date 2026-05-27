Naomi Osaka ha sfilato sul red carpet di Roland Garros 2026 indossando una minigonna dorata che ha attirato l’attenzione. La giocatrice ha scelto di unire sport e moda, portando un look distintivo durante l’evento. La presenza di Osaka è stata seguita dai media, con molte immagini diffuse sui social. La sua apparizione ha suscitato discussioni sull’uso dello stile come forma di espressione personale anche nel mondo del tennis.

Lo sport può può incontrare l’alta moda, diventando un potente mezzo di espressione personale anche sul campo da tennis. Parola di Naomi Osaka, la quattro volte campionessa del Grande Slam che, al suo attesissimo debutto al Roland Garros 2026, ha deciso di scendere sulla terra battuta parigina indossando un maestoso completo scuro, per poi rivelare un abito da gioco dorato e scintillante che ha letteralmente abbagliato gli spettatori sotto il caldo sole di Parigi. L’alta moda in gioco al Roland Garros. L’ultimo look sfoggiato da Naomi Osaka nasce da una collaborazione d’eccezione guidata dallo stylist Marty Harper, insieme al visionario designer svizzero Kevin Germanier, celebre per le sue creazioni couture realizzate con materiali riciclati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Naomi Osaka porta il red carpet al Roland Garros 2026, la minigonna dorata abbaglia

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