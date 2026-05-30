Reazione immediata dei comandi Alleati | inviati mezzi e aerei Pure i caccia italiani
Immediatamente dopo l’attacco, le forze alleate hanno inviato mezzi e aerei nella regione, inclusi anche i caccia italiani. La Romania sta assumendo un ruolo sempre più strategico nella difesa del fianco orientale della NATO, non solo come punto di difesa geografico, ma come elemento cruciale nelle operazioni della coalizione. La risposta è stata rapida e coordinata, con rinforzi schierati sul territorio.
Romania sempre più centrale nella difesa del fianco orientale della Nato. Non mero baluardo geografico dell'Alleanza. Ma protagonista anche nella difesa europea per l'allerta che vede nella Federazione russa una potenziale minaccia costante. Usa schierati a fianco di Bucarest dopo "l'incidente" del drone caduto a Galati, al confine con l'Ucraina. E nuove prove di dissuasione su un territorio diventato crocevia di sperimentazioni. Casualità, proprio Bucarest aveva ospitato il 16 maggio il format B9, creato nel 2015 assieme alla Polonia dopo l'annessione russa della Crimea: attivissimo foro militare che riunisce i Paesi Nato dell'Europa dell'est. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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