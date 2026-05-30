Reazione immediata dei comandi Alleati | inviati mezzi e aerei Pure i caccia italiani

Notizia in breve

Immediatamente dopo l’attacco, le forze alleate hanno inviato mezzi e aerei nella regione, inclusi anche i caccia italiani. La Romania sta assumendo un ruolo sempre più strategico nella difesa del fianco orientale della NATO, non solo come punto di difesa geografico, ma come elemento cruciale nelle operazioni della coalizione. La risposta è stata rapida e coordinata, con rinforzi schierati sul territorio.