Forlì Juventus Next Gen 2-2 LIVE | pareggia Anghelè reazione immediata dei bianconeri

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen, terminata 2-2, Anghelè ha segnato un gol che ha permesso ai bianconeri di pareggiare. La gara è stata valida per la 31ª giornata di Serie C 202526. Durante l'incontro sono stati mostrati vari cartellini e sono state registrate alcune decisioni della moviola. La cronaca ha evidenziato un immediato riscatto dei padroni di casa dopo l'iniziale svantaggio.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 2-2: sintesi e moviola. 87? Cambio Juventus Next Gen – Esce Deme, entra Pagnucco. 85? Cambi Forlì – Fuori Selvini e Mandrelli per Spinelli e Manetti 84? Occasione Trombetta – Si presenta a tu per tu con Scaglia ma trova la risposta del portiere della Juventus. 83? Colpo di testa Brugarello – Tentativo da calcio d’angolo che non inquadra la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 2-2 LIVE: pareggia Anghelè, reazione immediata dei bianconeri Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puczka pareggia i conti su rigore!di Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Coveri sorprende Scaglia, bianconeri sottodi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Approfondimenti e contenuti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Proteste della Juventus Next Gen dopo il gol del vantaggio del Forlì: la ricostruzione dei fattiAltro episodio dubbio ai danni della Juventus Next Gen che si è lamentata dopo il gol realizzato dal Forlì. Infatti, Coveri calcia e segna, ma davanti a Scaglia c'è ... tuttojuve.com Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Forlì Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com