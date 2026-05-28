Nelle ultime settimane, l’Austria ha inviato caccia per intercettare due aerei militari statunitensi che attraversavano lo spazio aereo senza autorizzazione. I velivoli, identificati come aerei spia, erano diretti verso il Medio Oriente. L’azione delle forze aeree è avvenuta dopo che i mezzi americani sono stati rilevati in rotta non autorizzata, generando un incidente tra le due nazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o chiarimenti successivi.

Nelle scorse settimane l’ Austria ha fatto decollare i suoi caccia per intercettare quelli che si sono rivelati essere due velivoli militari statunitensi privi dell’autorizzazione necessaria per attraversare lo spazio aereo austriaco. Gli Eurofighter della Luftstreitkräfte si sono trovati di fronte per due giorni consecutivi quello che al riconoscimento visivo si è dimostrato essere un U-28A Draco, un piccolo aereo spia operato dal Comando delle Operazioni Speciali dell’ Aeronautica Militare statunitense. Ma per quale ragione un simile aereo dovrebbe “violare”, seppure per poco tempo, uno spazio aereo non autorizzato? E soprattutto, perché... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Caccia austriaci contro aerei spia americani: un “errore” sulla rotta dei mezzi Usa verso il Medio Oriente

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