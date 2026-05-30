La Real Porto Sant’Elpidio ha ottenuto la promozione in Seconda categoria dopo aver vinto a Rapagnano. La squadra ha recuperato un punteggio negativo nella seconda parte del campionato, superando le difficoltà iniziali. La Lapedonese, che aveva guidato il girone d’andata, ha perso il vantaggio accumulato e non ha centrato la promozione.

? Punti chiave Come ha fatto la Real Porto a ribaltare un inizio difficile?. Perché la Lapedonese ha perso il vantaggio accumulato nel girone d'andata?. Quali fattori hanno permesso ai biancoazzurri di vincere la classifica avulsa?. Cosa dovrà fare la Lapedonese per recuperare fiducia nei playoff?.? In Breve Real Porto Sant’Elpidio batte Lapedonese 1-3 sul campo neutro di Rapagnano.. La squadra biancoazzurra supera Veregrense e Lapedonese grazie alla classifica avulsa.. Il club portoelpidiense ha vinto il girone F dopo un esordio stagionale difficile.. La Lapedonese ora disputerà i playoff per cercare una via alternativa alla promozione.. La Real Porto Sant’Elpidio conquista la promozione in Seconda Categoria dopo lo spareggio a Rapagnano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Porto Sant’Elpidio trionfa a Rapagnano: è promozione in Seconda!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Porto SantElpidio vince 100mila euro per il turismo balneare inclusivo

Notizie e thread social correlati

Promozione: Porto Sant’Elpidio salva la categoria, Cascinare vinceNel calcio regionale, il Porto Sant’Elpidio ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Grottammare, mantenendo vive le speranze di salvezza.

Porto Sant’Elpidio. Spettacoli, musica e tipicità: è Festival!Oggi prende il via una manifestazione a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, che propone spettacoli, musica e prodotti tipici.

Argomenti più discussi: TERZA CATEGORIA. Nel girone F è arrivo a tre: necessario lo spareggio; PORTO S.ELPIDIO: Donzelli: Salvezza costruita con cuore e sacrificio; TERZA CATEGORIA. Verdetti: promosse e gli accoppiamenti play-off; SECONDA G. Avanti il Piane MG: un rigore di Atragene piega l'USA Fermo.