Oggi prende il via una manifestazione a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, che propone spettacoli, musica e prodotti tipici. La fiera si svolge in diverse aree della città, offrendo un programma ricco di eventi e intrattenimenti per i visitatori. La manifestazione si inserisce nel calendario della primavera e coinvolge varie attività che animano le strade e le piazze del centro.

Una fiera che abbraccia la città, e la riscalda con i suoni e i colori della primavera. Si parte oggi con un grande evento in provincia di Fermo a Porto Sant’Elpidio. Fiera, mercato, concerti e una grande festa dedicata ai più piccoli. Il ‘ Festival del Primo Maggio di Porto Sant’Elpidio ’ celebra la sua ventesima edizione e, per il 2026, si amplia diventando un evento diffuso su tre giornate, tutte a ingresso gratuito. Oggi – primo maggio – la tradizionale fiera mercato lungo il litorale cittadino darà il via alla serie di eventi, attirando curiosi e turisti con i prodotti tipici marchigiani e oggetti di ogni tipo. Domani alle ore 22 in piazza Garibaldi, spazio alla musica con il concerto di Maria Antonietta e Colombre, protagonisti della scena indie italiana e reduci anche dall’esperienza al Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Porto Sant’Elpidio. Spettacoli, musica e tipicità: è Festival!

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