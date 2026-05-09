Promozione | Porto Sant’Elpidio salva la categoria Cascinare vince

Nel calcio regionale, il Porto Sant’Elpidio ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Grottammare, mantenendo vive le speranze di salvezza. Il Cascinare, invece, ha conquistato tre punti decisivi nella trasferta di Ascoli grazie a un gol segnato nel secondo tempo. Questi risultati hanno influenzato le classifiche di entrambe le squadre, con il Porto Sant’Elpidio che ha affrontato la partita con una strategia difensiva e il Cascinare che ha trovato il gol vincente in un momento chiave.

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? Punti chiave Come ha fatto il Porto Sant’Elpidio a gestire il Grottammare?. Chi ha segnato il gol decisivo per il Cascinare ad Ascoli?. Perché la vittoria del Cascinare cambia gli equilibri della Promozione?. Cosa cambierà per il progetto tecnico di mister Mengoni dopo la salvezza?.? In Breve Porto Sant’Elpidio batte Grottammare 3-1 sotto la guida tecnica di mister Mengoni.. Antolini segna il gol decisivo per il successo dell'Elpidiense Cascinare ad Ascoli.. Vittoria in trasferta del gruppo di mister Silenzi contro il Monticelli.. I risultati dei playout modificano gli equilibri sportivi del territorio locale.. Il Porto Sant’Elpidio salva la propria categoria in Promozione battendo il Grottammare per 3-1, mentre l’Elpidiense Cascinare conquista una vittoria fondamentale sul campo del Monticelli ad Ascoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Promozione: Porto Sant’Elpidio salva la categoria, Cascinare vince ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Porto Sant’Elpidio vola: Venturim sblocca la Palmense e scavalcaIl Porto Sant’Elpidio ha ottenuto un successo cruciale nella ventottesima giornata di campionato, battendo la Palmense per 0-1 in trasferta grazie a... Leggi anche: Fermo e Porto Sant’Elpidio: cala la popolazione, allarme demografico