Meghan Markle avrebbe inviato un messaggio segreto a Re Carlo, secondo alcuni esperti reali. La duchessa di Sussex avrebbe cercato di comunicare con il sovrano, apparentemente per riavvicinarsi dopo le tensioni degli ultimi anni. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto o sulla modalità del messaggio. La notizia si basa su interpretazioni di analisti e non su conferme ufficiali.

Meghan Markle sta cercando di inviare dei messaggi a Re Carlo? Secondo alcuni esperti reali la moglie di Harry starebbe provando a riavvicinarsi al suocero dopo le tensioni che hanno visto coinvolti i Sussex negli ultimi anni. Il messaggio segreto di Meghan Markle per Re Carlo. Secondo quanto rivelato da Express Uk, che ha interpellato alcuni esperti di questioni reali, Meghan Markle avrebbe provato a inviare un messaggio in codice a Re Carlo. L’avrebbe fatto utilizzando una foto pubblicata su Instagram: un post apparso sul profilo dei Sussex per celebrare l’anniversario di matrimonio. Si tratta di una serie di scatti inediti che raccontano il giorno delle nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, decodificato il messaggio segreto inviato da Meghan Markle

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