Meghan Markle e Harry sono stati visti recentemente in un ospedale pediatrico, in un'occasione pubblica. Re Carlo, invece, ha mantenuto un profilo più riservato, senza intervenire pubblicamente sui loro movimenti. La presenza di Meghan in questa struttura ha attirato l’attenzione, mentre non ci sono state dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti riguardo a questa visita.

Meghan Markle e Harry sembrano perseguire in questi ultimi tempi una strategia per farsi riprendere a Corte da Re Carlo. Approfittando dello scandalo di Andrea, hanno forse intravisto uno spiraglio per recuperare il loro ruolo di prestigio, ovviamente secondo le loro condizioni. Re Carlo sempre più debole. Il regno di Carlo appare fortemente indebolito dopo l’arresto di Andrea. I tentativi del Palazzo di tornare alla normalità, prendendo le distanze dall’ex Duca di York e dalla sua famiglia, non sono bastati a restituire credibilità all’istituzione monarchica. Le contestazioni aumentano e anche l’aristocrazia ha fatto un passo indietro dopo che non si è opposta alla riforma promossa dalla Camera dei Comuni che toglie ai nobili il diritto di ereditare un seggio in parlamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle in un ospedale pediatrico: il tentativo di ritornare a Corte

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